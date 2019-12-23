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Сотрудника центра занятости обвиняют в избиении коллеги до смерти

02.01.2020 18:02|ПсковКомментариев: 1

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника центра занятости населения города его коллегой, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР). Как передает «Коммерсант», мужчина арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 29 декабря между сотрудниками центра занятости произошел конфликт, который перерос в драку. «Мужчина 1983 года рождения нанес коллеге по работе не менее двух ударов рукой по лицу, причинив потерпевшему тупую травму головы, осложнившуюся развитием аспирации крови»,— говорится в сообщении СКР. 57-летний сотрудник центра умер на месте происшествия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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