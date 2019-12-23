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Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

Уровень доходов россиян настолько низок, что добиться с ним существенного роста ВВП невозможно. Такой ситуации в комментарии изданию Forbes ужаснулся миллиардер Араз Агаларов. Он назвал сложившуюся ситуацию фактором, который не позволяет наращивать производство, потому что произведенные товары некому продавать.

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Араз Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.

Во вторую очередь бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — собираемость налогов растет, хотя сами они достаточно высоки. Если раньше их рост компенсировался возможностью частично избежать уплаты, то в настоящее время это почти невозможно.

По мнению миллиардера, уже в следующем году все поймут, что нынешний уровень налогов невозможно поддерживать, поэтому с ним надо что-то делать. И чем раньше на это обратят внимание, уверен он, тем лучше.

Как отмечает Лента.ру, ранее президент РФ Владимир Путин признал, что большинство россиян до сих пор не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов. В ходе встречи с правительством в конце декабря он назвал повышение доходов граждан задачей номер один.