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Врач рассказал о способе быстро убрать живот после новогодних праздников

03.01.2020 09:08|ПсковКомментариев: 0

Чтобы после новогодних праздников уменьшить обхват талии на 5 сантиметров, надо следовать 3 простым правилам, считает доктор Михаэль Деспегель.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Российская газета», суть в том, чтобы 2 раза в неделю практиковать улучшающую жировой обмен кардиотренировку. Еще 2 раза в неделю надо делать силовые упражнения - они помогут не только укрепить мышцы, но и «стабилизировать осанку».

Третье правило заключается в том, чтобы 4 дня в неделю правильно питаться, стараясь снизить калорийность рациона. Остальные 3 дня предполагают отдых - без физических упражнений и строгой диеты. Однако это не значит, что надо переедать. Просто питайтесь в обычном режиме, стараясь избегать высококалорийной вредной еды.

Как пояснил Михаэль Деспегель, формула помогает не только похудеть, но и улучшить самочувствие.

Напомним, что окружность талии у мужчин более 106 сантиметров и у женщин более 94 сантиметров грозит не только развитием ожирения, но и проблемами со здоровьем - высоким риском сердечного приступа, появлением диабета второго типа, нарушением жирового обмена, повышением артериального давления.

Теги: #Новый год #здоровье #праздник #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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