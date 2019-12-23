В России и мире

Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в 2020 году

Праздники в разгаре, но многие 11-классники уже возвращаются к тетрадкам и учебникам. Те, кто еще не определился с предметом ЕГЭ по выбору, должны сделать это до 1 февраля, пишет «Российская газета».

Источник: pixabay.com

Сдавать ЕГЭ в этом году будут около 670 тысяч выпускников 2020 года (они уже написали в декабре итоговое сочинение). Главное, что нужно знать - серьезных изменений в содержании экзамена по сравнению с прошлым годом не будет. Зато технологии становятся более продвинутыми. В некоторых регионах «ловить» нарушителей на ЕГЭ теперь будет нейросеть: камеры в автоматическом режиме начнут фиксировать подозрительные действия, а «умная» программа подаст сигнал человеку-наблюдателю.

Теперь конкретно по предметам

Математика, химия, биология, информатика, английский, немецкий, французский, испанский языки: изменений нет.

Русский язык, литература, география, история: изменений в структуре и содержании заданий нет. Уточнены критерии оценивания некоторых заданий, в том числе сочинения.

Обществознание: детализированы формулировки некоторых заданий. Снизился максимальный балл за выполнение «правового» задания №16. Например, один из его вариантов - выбрать из предложенного списка конституционные права или обязанности гражданина РФ. Теперь за правильный ответ на это задание можно заработать не два балла, а один.

Физика: Изменилась задача №25 (электродинамика, термодинамика, молекулярная физика), на которую в прошлом году надо было дать краткий ответ. Теперь эта задача «переехала» в раздел с развернутым ответом - нужно будет написать ее полное решение. Оцениваться будет максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести. Стало сложнее «астрофизическое» задание №24. Раньше в нем нужно было выбрать из предложенного списка возможных вариантов всего два правильных ответа - не больше и не меньше. А теперь правильных ответов может быть или два, или три. Заранее их число неизвестно.

Китайский язык: Здесь больше всего изменений: это самый «молодой» ЕГЭ, впервые выпускники сдавали его только в 2019 году. «Аудирование»: изменены форматы некоторых заданий, их количество уменьшено до 9 в этом разделе, введены два диалогических текста. «Чтение»: количество заданий раздела уменьшено до 5, введены задания на выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня. В разделе "Письмо" добавлено задание 28 - в нем нужно написать личное письмо. Максимум на нем можно будет заработать 8 баллов.

Расписание ЕГЭ-2020:

25 мая, понедельник: литература, география, информатика (ИКТ);

28 мая, четверг: русский язык;

1 июня, понедельник: математика. Базовый и профильный уровень;

4 июня, четверг: история, физика;

8 июня, понедельник: химия, обществознание;

11 июня, четверг: иностранные языки (письменная часть), биология;

15 июня, понедельник: иностранные языки (устная часть);

16 июня, вторник: иностранные языки (устная часть).

Ксения Колесникова, «Российская газета»