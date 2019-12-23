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Россиян предупредили об опасности совместных новогодних праздников

Людям, которые вынуждены проводить все дни новогодних праздников вместе, грозит так называемый «новогодний синдром», рассказали РИА «Новости» эксперты-психологи.

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Как пишет «Российская газета», дело в том, что люди остаются один на один в замкнутом пространстве - квартире, видят одни и те же лица, и это в конечном счете может привести к ухудшению взаимоотношений: нарастает раздражение, без всякого повода возникают ссоры. Не каждая семейная пара сможет справиться с этим.

Поэтому, советует психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская, нужно заранее распланировать не только новогоднюю ночь, но и все праздничные дни. Наметить мероприятия на каждый день каникул: сходить в гости к родственникам и друзьям, в кино, на концерт или в театр, на шоу и в развлекательный центр. Причем не возбраняется разделиться и на какие-то развлечения пойти и по одному.

Идеальный вариант, конечно, - путешествия, считает психолог Наталья Удовиченко: ведь тогда смена впечатлений гарантированно победит любой «новогодний синдром», настроение будет приподнятым, а чувства близких людей обязательно освежатся.