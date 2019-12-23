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В России и мире

Врачи назвали лучшую диету 2020 года

03.01.2020 21:28|ПсковКомментариев: 0

Зарубежные диетологи и другие специалисты по питанию составили рейтинг самых полезных диет, которые не только помогают сбросить лишний вес, но и способны защитить от опасных заболеваний - в том числе от сердечно-сосудистых недугов и онкологии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на U.S. News & World Report.

Источник: iStock

Уже не первый год список возглавляет средиземноморская диета, в основе которой лежит употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (прежде всего, овощей, фруктов, бобовых и зерновых), оливкового масла, рыбы и мяса птицы. При этом предполагается ограничение в употреблении красного мяса, насыщенных жиров и сладостей.

На втором месте оказалась также популярная DASH-диета, которую часто рекомендуют гипертоникам. А потому режим питания предполагает почти полный отказ от соли.

Третьей стала «гибкая вегетарианская диета», согласно которой большую часть времени надо обходиться без мяса, но иногда продукты животного происхождения себе позволить можно.

Теги: #врачи #здоровье #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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