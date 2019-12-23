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В МВД появятся новые подразделения полиции по борьбе с наркотиками

Новые подразделения полиции по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете появятся в структуре МВД России к 10 января 2020 года. Об этом пишет «Российская газета».

Напомним, что об этом перед Новым годом сообщил на круглом столе в Госдуме временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

Перед этим на коллегии МВД уже было принято решение о создании нового подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, до 30 декабря организационно-штатное управление ведомства подготовит приказ о внесении соответствующих изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. Одновременно будут разработаны аналогичные приказы в территориальных ОВД. Видимо, будут расширены полномочия Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), куда входит и широко известное в виртуальном мире и за его пределами Управление "К". Теперь их задачей станет в том числе и предотвращение виртуальной торговли наркотиками. Кроме новых подразделений, в этом году появится и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете.

Именно на коллегии МВД России 28 октября Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. МВД такие поправки в УК и УПК РФ уже подготовило. Так, в проекте федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета. Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях РФ установлена максимальная санкция за пропаганду наркотиков в виде штрафа до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 1 миллиона рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства - до 5 тысяч рублей. Предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы России или административный арест на срок до 15 суток.

Проанализировав ситуацию за последние годы с наркопотреблением, в МВД пришли к выводу, что административной ответственности за пропаганду употребления наркотиков явно недостаточно. Поэтому, согласно новому проекту закона, пропаганду употребления наркотиков будет предусмотрено несколько видов наказаний. Максимальное - лишение свободы на 2 года. Кроме того возможны штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет. При этом «за склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет» предлагается установить повышенную уголовная ответственность.