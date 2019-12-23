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Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо стал лучшей картиной 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Эта кинолента также принесла награду за лучший сценарий Пон Джун-хо и Хан Джин-вону.

Лучшим режиссером кинокритики назвали американку Грету Гервиг за драматический фильм «Маленькие женщины».

Антонио Бандераса («Боль и слава») признали лучшим актером, Мэри Кей Плэйс («Диана») - лучшей актрисой.

Награду за лучшую операторскую работу получила Клэр Матон, работавшая над картинами «Портрет девушки в огне» и «Атлантика».

Национальное общество кинокритиков США, в котором насчитывается 60 членов, известно своими высокими требованиями. Его ежегодные награды - одни из самых престижных в стране.