Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Только для женщин
Защита машины от неприятностей
Недвижимость: изменения в 2020 году
Детская обувь для зимы
Рекомендовано самой природой
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Как защитить дом и офис зимой?
Kids Mall в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодняя программа
ТОП-100 влиятельных псковичей
ТОП-100 псковских миллионеров
Ирина Дубцова 5 января в Пскове
отпечаталось в сердце
 
 
 
ещё В России и мире 23.12.2019 13:441 Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 05.01.2020 21:450 Продюсер «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне 05.01.2020 21:140 В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов 05.01.2020 20:460 Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года 05.01.2020 12:290 Сегодня солнце максимально приблизится к Земле 03.01.2020 23:112 В МВД появятся новые подразделения полиции по борьбе с наркотиками
 
 
 
Самое популярное 03.01.2020 19:000 Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года 03.01.2020 16:3824 Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным? 03.01.2020 13:081 В Следственном комитете рассказали о первом убийстве в Псковской области в 2020 году 03.01.2020 17:4118 На псковском железнодорожном вокзале начали действовать усиленные меры безопасности 04.01.2020 18:390 Девушка, пропавшая 1 января в Пскове, нашлась
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов

05.01.2020 21:14|ПсковКомментариев: 0

Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.

Теперь там нельзя находиться и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную "рекламу" принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).

Находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам - родственникам и близким прибывших путешественников.

Как рассказали представители турфирмы в Стамбуле, решение запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка. Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.

Для организованной встречи отвели отдельный небольшой зал на 40-50 человек. Но компании необходимо заплатить четыре евро, чтобы там находиться, и НДС за каждого гостя.

По мере увеличения количества пассажиров сумма снижается: например, за группу из 50 человек принимающая компания платит 3,22 евро плюс НДС. Списки прилетающих с каждого рейса подаются заранее, а оплата депозита производится на три месяца вперед.

Но и там нельзя держать таблички с названием компании. Фамилии туристов высвечиваются на специальном табло, на котором, по словам представителей турфирм, доступно только десять строк. Когда прибывает рейс со 160 пассажирами, технически нет возможности разместить на нем все данные. В итоге туроператорам приходится, например, надевать поверх курток и пальто фирменные футболки с логотипами.

Как говорят местные специалисты, из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают около полутора-двух часов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 474 человека
05.01.2020, 22:101 Названы самые дешевые новые автомобили в России 05.01.2020, 21:451 Продюсер «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне 05.01.2020, 21:140 В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов 05.01.2020, 20:460 Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года
05.01.2020, 20:141 Российский лыжник Большунов впервые выиграл общий зачет «Тур де Ски» 05.01.2020, 19:461 Росподтребнадзор рассказал о наиболее опасных блюдах в ресторанах 05.01.2020, 19:150 Синоптики предрекли аномальную погоду на Рождество в России 05.01.2020, 18:440 В МВД рассказали, какие купюры чаще всего подделывают фальшивомонетчики
05.01.2020, 18:160 Псковичка хотела купить мобильный телефон, но стала жертвой мошенников 05.01.2020, 17:4512 Дети, еда и мышцы - как псковские випы проводят новогодние каникулы. ФОТО 05.01.2020, 17:250 Рождественскую Божественную Литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон 05.01.2020, 16:440 Россельхознадзор напоминает владельцам домашних животных о необходимости правильного оформления ветеринарных документов
05.01.2020, 16:160 Водитель автомобиля «ВАЗ» повторно сел за руль в нетрезвом состоянии в Псковской области  05.01.2020, 15:450 В Псковской области продолжается розыск без вести пропавшей женщины 05.01.2020, 15:160 Псковичей приглашают на очередные Александро-Невские беседы 05.01.2020, 14:450 В Пскове проходит межмуниципальный Новогодний турнир по баскетболу среди юношей
05.01.2020, 14:140 Концерт туристской песни пройдет в Пскове 05.01.2020, 13:451 Умер петербургский онколог Павленко, сам боровшийся с раком 05.01.2020, 13:168 В Пскове сбили женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора 05.01.2020, 13:010 Псковичка пыталась похитить из магазина спиртные напитки
05.01.2020, 12:290 Сегодня солнце максимально приблизится к Земле 05.01.2020, 11:582 «Абсолютно дикую историю» о травле Таси Перчиковой включили в число лучших новостей за 2019 год 05.01.2020, 11:306 Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году 05.01.2020, 10:590 Определился соперник российских хоккеистов в финале молодежного ЧМ
05.01.2020, 10:281 В Пскове пройдет ежегодная рождественская книжная выставка 05.01.2020, 10:000 Грандиозная новогодняя распродажа шуб от «Кировской меховой фабрики» пройдет в Пскове 05.01.2020, 09:311 В России могут скорректировать возраст вступления в брак 05.01.2020, 09:011 Рождественские вертепы устанавливают в храмах Псковской епархии. ФОТО
04.01.2020, 22:090 Правила выдачи шенгенских виз изменятся с февраля 2020 года 04.01.2020, 21:330 За спасение медведя Проши, сбежавшего из псковских лесов за рубеж, Министерство окружающей среды Эстонии получило благодарность 04.01.2020, 21:070 Самые популярные туристические города ближнего зарубежья назвали эксперты 04.01.2020, 20:371 Стикеры с псковской тематикой создала известный художник-иллюстратор
04.01.2020, 20:360 Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира 04.01.2020, 20:020 «Собачье сердце» в постановке Валерия Золотухина увидят псковичи в марте 04.01.2020, 19:490 Контрабанду 30 айфонов последней модели предотвратили псковские таможенники 04.01.2020, 19:324 Полиция напомнила псковичам, как не стать жертвой карманника
04.01.2020, 19:081 Звезда сериала «Универ» привезет в Псков спектакль с интригующим названием 04.01.2020, 18:440 Победителей городской Спартакиады среди предприятий и организаций наградили в Пскове 04.01.2020, 18:390 Девушка, пропавшая 1 января в Пскове, нашлась 04.01.2020, 18:290 Двух поставщиков новогодних детских подарков в Пскове оштрафовал Роспотребнадзор
04.01.2020, 18:110 В псковском Доме офицеров прошла традиционная благотворительная елка 04.01.2020, 18:060 Рождественская ярмарка мастеров пройдет в ТРК «Акваполис» 04.01.2020, 17:410 Наплыв гостей отмечают в «Михайловском» 04.01.2020, 17:290 Продолжается розыск псковички, пропавшей в октябре
04.01.2020, 17:171 Порховскую кашу из чечевицы признали лучшей на гастрономическом фестивале 04.01.2020, 17:041 Microsoft прекращает поддержку Windows 7 04.01.2020, 16:470 Снег и гололедицу прогнозируют на завтра в Псковской области 04.01.2020, 16:392 Псковичи опасаются транспортного коллапса из-за изменения схемы движения на перекрестке Поземского-Труда
04.01.2020, 16:090 Поклонников музыки Шопена приглашают на концерт пианиста Владимира Мищука 04.01.2020, 15:510 Порядка 10 тысяч различных животных досмотрели сотрудники Россельхознадзора на границе в Псковской области в 2019 году 04.01.2020, 15:2912 Проблема бедности россиян будет поднята в послании президента к Федеральному собранию 04.01.2020, 15:122 Псковская область не вошла в число «самых везучих» регионов по результатам выигрышей в новогодней лотерее «Русского лото»
04.01.2020, 15:010 В Амстердаме появился новый налог для туристов 04.01.2020, 14:370 В псковских лесах грибники собирают январские лисички 04.01.2020, 14:240 Сегодня в Порхове проходит фестиваль русских каш 04.01.2020, 14:020 За нарушение госграницы в Себежском районе жительница Молдовы лишится свободы на 8 месяцев
04.01.2020, 13:362 Более миллиарда рублей собрал в прокате фильм, снятый в Псковской области 04.01.2020, 13:270 «Новогодние Песни Рыб» услышат сегодня гости Центральной городской библиотеки Пскова 04.01.2020, 13:145 15-летняя псковичка ушла из дома 1 января и до сих пор не вернулась 04.01.2020, 13:030 Владимир Потресов отметит в Пскове 20-летие своей издательской деятельности
04.01.2020, 12:450 В рамках акции «Добрая авоська» псковичи за прошедший год собрали подарков на сумму более чем 300 тысяч рублей 04.01.2020, 12:250 В Пскове изъята фальшивая банкнота 04.01.2020, 12:010 Псковичей и гостей региона приглашают на святочные гулянья в «Михайловское» 04.01.2020, 11:430 Завтра туриста: Оформляем страховку для выезда в Финляндию
04.01.2020, 11:410 Смертельная авария произошла в Себежском районе 04.01.2020, 11:010 Ведущим фестиваля волшебных шаров в Пскове станет участник Высшей лиги КВН на Первом канале 04.01.2020, 10:320 Возгорание автомобиля в Порховском районе устранили пожарные 04.01.2020, 10:090 Ипотечное кредитование: схемы, риски, гарантии
04.01.2020, 09:310 Семейный праздник «Рождество – время Ангелов» пройдет 7 января в Пскове 04.01.2020, 09:036 Ресторан быстрого питания международной сети откроется сегодня в псковском торговом центре 04.01.2020, 00:023 Псков вошел в пятерку российских городов, безопасных для водителей 03.01.2020, 23:180 Псковские дети поучаствовали в интерактивной программе «Старая крепость». ФОТО
03.01.2020, 23:112 В МВД появятся новые подразделения полиции по борьбе с наркотиками 03.01.2020, 22:513 В апреле в Псков приедет Noize MC 03.01.2020, 22:271 Сотрудники ГАИ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с Новым годом жителей Новосокольников 03.01.2020, 21:570 Народный фронт о псковских палатах Трубинских: Медики предполагают, что в таком доме никто не может жить
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.