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Продюсер «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне

Британский продюсер Грэм Кинг, известный по фильму «Богемская рапсодия», планирует снять фильм об американском исполнителе Майкле Джексоне, он уже получил права на съемки у наследников певца, сообщает «Интерфакс».

Сценарий к фильму напишет Джон Логан, известный по фильмам «Гладиатор», «Последний самурай» и «Авиатор».

Создатели фильма, по данным издания Deadline, намерены показать жизнь певца с разных сторон и не скрывать спорных эпизодов его биографии.

В фильме будет использована музыка Джексона на разных этапах его творчества.

Режиссер картины, исполнитель главной роли и дата выхода в прокат - пока не известны.

В марте 2019 года HBO выпустил документальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд», в котором двое мужчин обвинили певца в совращении, когда они были детьми. Представители Джексона судятся с компанией, выпустившей фильм.

Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. Американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист, Джексон был самым известным исполнителем, заслужившим титул «Король поп-музыки». Джексон - обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Карьера певца началась в группе The Jackson 5, созданной его братьями Джеки, Тито и Джермейном. На счету Джексона более 1 миллиарда копий записей, проданных по всему миру. А его альбом Thriller вошел в историю как самый продаваемый в мире.