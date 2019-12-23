В России и мире

Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают звезды ледовых шоу

Фигурист начал заниматься такими постановками одним из первых в России. Илья Авербух завершил карьеру в начале 2000-х и основал продюсерскую компанию «Ледовая симфония», пишет «Стархит».

Правда, сначала компания не приносила доходы, а была убыточной. Илья даже продал машину, чтобы покрыть расходы. Позднее Авербуха и его команду позвали помогать в работе над проектами «Звезды на льду» и «Ледниковый период» на ТВ.

«Я стою у истоков этого бизнеса в России. Все, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу, — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад. Сначала были просто показательные выступления. И мечтать о том, что это приобретет такие масштабы, было достаточно смело. Очень повезло, что в определенный момент тур совпал с телевизионным проектом. Безумная популярность первых двух сезонов показала, что мы, в принципе, делаем все правильно», — говорит Авербух.

Фигурист утверждает, что за выход на лед каждый из участников ледового представления получает неплохие деньги. «Мы давно работаем в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. В валюте все стало грустнее. Средний гонорар спортсмена где-то 150-200 тыс. рублей за один выход», — отметил Авербух.

У него сейчас немало конкурентов на рынке. Одними из самых серьезных считаются Евгений Плющенко и Татьяна Навка, которые гастролируют со своими шоу по городам.

Известно, что выручка Авербуха составляет примерно 250 миллионов в год, чистая прибыль — около 29. Плющенко несколько лет работал в убыток, Татьяна Навка — тоже. По данным госконтракта, за семь представлений в начале 2018 года подотчетный Минкульту Росконцерт перечислил за «Руслана и Людмилу» порядка 6 миллионов рублей. Учитывая размах «Спящей красавицы» с участием Алины Загитовой, компания Навки вполне может рассчитывать на выход на самоокупаемость.

Неплохую сумму Алине Загитовой приносило участие и в зарубежных шоу. По некоторым данным, гонорары фигуристки достигали до $10 тысяч за выступление. Также популярностью у фигуристов пользуется швейцарский проект Art On Ice. За сольный выход спортсмен получает около пяти тысяч долларов, за роль в массовке — две тысячи.