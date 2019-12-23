В России и мире

Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

Как пишет «Парламентская газета», два лидера в ходе переговоров обсудят актуальные темы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Кроме того, планируется обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте реализации минских соглашений 2015 года и договоренностей, достигнутых на «нормандском» саммите 9 декабря 2019 года в Париже.