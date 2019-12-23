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Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем» вирусе

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем» вирусе, который может прийти в мессенджер абонента под видом поздравительной открытки. Попытка ее открыть приводит к неприятной ситуации: личные данные, хранящиеся на смартфоне, могут быть скомпроментированы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на gizchina.com.

По данным издания, речь идет о вирусах, которыми гаджет «заражается», если пользователь переходит по сомнительной ссылке. Несмотря на простоту уловки, в праздники, когда люди получают в мессенджере множество сообщений, гораздо легче замаскировать вирус под безобидное поздравление.

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