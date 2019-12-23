Патриарх Кирилл в Рождество призвал россиян соединять силу разума с добром и правдой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом рождественского богослужения в храме Христа Спасителя пожелал современникам в эпоху прогресса соединять силу разума с добром и правдой, что, по его словам, может уберечь человеческий род от «распада и уничтожения», сообщает Интерфакс.
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Выступая с кратким приветственным словом, предстоятель Русской православной церкви отметил, что рождение Иисуса Христа является самым значительным событием в человеческой истории. Патриарх также напомнил слова из тропаря (краткого песнопения) праздника, в котором говорится, что через Рождество Спасителя «миру воссиял свет разума».
«Свет, который является синонимом добра и правды, не всегда был присущ человеческому разуму. И мы знаем, как непросто развивалась человеческая цивилизация, и тем удивительнее является феномен христианства, потому что через пришествие в мир Спасителя свет, то есть добро и правда, соединились с человеческим разумом. Конечно, не у всех и не всегда и не во все времена, но Господь открыл возможность соединить человеческий разум с добром и правдой», - сказал патриарх.
По его словам, очень важно, чтобы в нынешнюю рациональную эпоху, когда разум является движущей силой прогресса, люди, опирающиеся на его силу, помнили, что разум - это та сила, которая может приносить и добро, и зло.
Там, где люди убивают друг друга, причиняют страдания и насилие, «действует злая сила и нет никакого света», добавил патриарх.
«Поэтому мы и просим Господа, родившегося в Вифлееме, даровать свет разума каждому из нас», - заключил он.