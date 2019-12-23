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Раздавшим деньги «крепостным и холопам» Жириновским займется парламентская комиссия по этике

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки, сообщают «Известия».

Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты обсудят инциденты с Жириновский после 13 января, когда вернутся к работе.

Напомним, в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. 5 января Жириновский появился на Красной площади, где раздавал деньги, сувениры и угощения.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», - говорил при этом депутат. Трансляция общения Жириновского с гражданами велась на YouTube.