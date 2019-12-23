В России и мире

IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка 46 млн долларов

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщают «Известия».

Ребенок погиб в 2017 году в результате опрокидывания на него комода серии MALM. Впоследствии стало известно, что за последние годы этот предмет мебели стал причиной 10 смертей. По словам родителей мальчика Джолин и Крейга Дудек, комод нестабилен по конструкции и не соответствует стандартам безопасности.

«Мы будем продолжать добиваться справедливости в отношении семей, которые мы представляем, которые стали жертвами опасно нестабильных комодов», — заявили адвокаты семьи.

Ранее в 2016 году IKEA выплатила $50 млн трем американским семьям, чьи дети погибли после падения на них мебели данной серии.