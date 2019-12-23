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Владимир Путин поздравил всех празднующих Рождество Христово россиян

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.



Фото: kremlin.ru

В поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента РФ, в частности, говорится:

«В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости.

Огромную созидательную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, сбережении нашего исторического, культурного наследия, воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания.

Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия».

Добавим, что в Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Ночную Божественную литургию совершил настоятель собора Николай Брындин.

На праздничной службе присутствовали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также прихожане с детьми.

По завершении службы Владимир Путин обратился к верующим: «Поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом! Будьте здоровы и будьте счастливы! С праздником и спасибо вам большое».

Кроме того, глава государства пообщался с настоятелем собора и вручил ему в подарок Тихвинскую икону Божией Матери. В ответ Президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.