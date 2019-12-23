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Рождество в России отмечают три четверти жителей страны - ВЦИОМ

Три четверти россиян (72%) отмечают православное Рождество, а 85% соотечественников намерены поздравить с этим праздником своих близких и знакомых. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего о намерении отмечать православное Рождество в этом году заявляли респонденты в возрасте 45-59 лет и старше 60 (по 76% соответственно). Среди православных собираются праздновать Рождество 86%, среди последователей других конфессий отмечать Рождество планируют треть респондентов (36%), среди неверующих - 40%.

Рождество воспринимается в первую очередь как семейный праздник: три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей (73%). Каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен пойти в церковь.

Абсолютное большинство россиян (85%) обычно поздравляют своих друзей и родственников с Рождеством. Среди тех, кто отмечает этот праздник, таких 95%. Треть опрошенных (36%) сообщили, что, как правило, дарят подарки в этот день близким и друзьям. Это прежде всего символические подарки (10%), сладости или выпечка (7%), полезные вещи (4%), деньги (3%) и игрушки (3%).

Перед праздником, с 28 ноября по 6 января, проходит Рождественский пост. Сообщили о том, что соблюдают его, 9% православных россиян. Именно столько опрошенных сообщили перед началом поста, что планируют его соблюдать, по данным опроса 27 ноября 2019.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ Спутник» проведен 29 декабря 2019 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.