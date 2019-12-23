Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рекомендовано самой природой
Недвижимость: изменения в 2020 году
Детская обувь для зимы
Kids Mall в Пскове
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Защита машины от неприятностей
отпечаталось в сердце
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 псковских миллионеров
Новогодняя программа
ТОП-100 влиятельных псковичей
 
 
 
ещё В России и мире 23.12.2019 13:441 Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 07.01.2020 23:010 Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной и рассказала, как нужно добиваться своих целей 07.01.2020 22:420 16-летний подросток избил в новогоднюю ночь Деда Мороза и сломал челюсть Снегурочке 07.01.2020 19:360 Власти Эстонии отказались подписать с Россией договор о границе 07.01.2020 18:190 На похоронах Сулеймани в Иране во время давки погибло 50 человек 07.01.2020 17:532 Рождество в России отмечают три четверти жителей страны - ВЦИОМ
 
 
 
Самое популярное 06.01.2020 10:2611 Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей 06.01.2020 09:234 Помещение в «Пик 60» горело в Пскове 04.01.2020 18:390 Девушка, пропавшая 1 января в Пскове, нашлась 05.01.2020 17:4516 Дети, еда и мышцы - как псковские випы проводят новогодние каникулы. ФОТО 05.01.2020 13:168 В Пскове сбили женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

16-летний подросток избил в новогоднюю ночь Деда Мороза и сломал челюсть Снегурочке

07.01.2020 22:42|ПсковКомментариев: 0

Полиция Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в избиении и грабеже в новогоднюю ночь. Как сообщает «МК», в ходе драки на станции метро «Спасская» несовершеннолетний нанес побои мужчине, работавшему на праздниках «Дедом Морозом», и обокрал его.

Известно, что конфликт произошел во время рэп-баттла. Компания подвыпившей молодежи зачитывала рэп, к ним присоединились граждане постарше. В какой-то момент забава переросла в конфликт. Дело дошло до драки, подросток выхватил у «Деда Мороза» мобильный телефон, тот полез драться, тогда юноша выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета. Его приятель в это время угрожал «сказочным персонажам» горлышком от бутылки.

Бросившаяся на помощь «Снегурочка» получила от зачинщика потасовки удар по лицу. У потерпевшей, которая в реальной жизни приходится «Деду Морозу» женой, сломана челюсть.

Подростка позднее задержали и изъяли оружие. В настоящее время он освобожден под подписку о невыезде.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 614 человек
07.01.2020, 23:010 Дочь Леонида Якубовича разделась в ванной и рассказала, как нужно добиваться своих целей 07.01.2020, 22:420 16-летний подросток избил в новогоднюю ночь Деда Мороза и сломал челюсть Снегурочке 07.01.2020, 22:180 В Латвии готовятся к очередному нашествию экономических иммигрантов со стороны Псковской области 07.01.2020, 21:551 Псковские полицейские рассказали, чем может обернуться уклонение от сдачи водительского удостоверения
07.01.2020, 21:370 В территориальном Россельхознадзоре заявили о росте экспорта продукции животного происхождения 07.01.2020, 21:151 Интерактив: Изборяне ломают стереотипы 07.01.2020, 20:490 Более 350 маленьких псковичей посетили благотворительную Рождественскую Елку главы города 07.01.2020, 20:430 Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове
07.01.2020, 20:210 В Великих Луках в результате поджога полностью выгорела кабина американского грузовика 07.01.2020, 19:582 В ПсковГУ созданы лаборатории для исследований в сфере нанотехнологий и биоинженерии 07.01.2020, 19:360 Власти Эстонии отказались подписать с Россией договор о границе 07.01.2020, 19:133 Посетителей псковского торгового центра эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги. ФОТО
07.01.2020, 19:120 В Куньинском районе непристегнутый ремнем безопасности водитель погиб в перевернувшемся автомобиле 07.01.2020, 18:440 Среда в Псковской области будет теплой и дождливой 07.01.2020, 18:190 На похоронах Сулеймани в Иране во время давки погибло 50 человек 07.01.2020, 17:532 Рождество в России отмечают три четверти жителей страны - ВЦИОМ
07.01.2020, 17:250 Интерактив: На улице Новоселов неделю не убирают мусор 07.01.2020, 17:022 Россия потеряла позиции в рейтинге по количеству доступных для безвизового въезда стран 07.01.2020, 16:410 В рождественскую ночь в Псковской области остановили двоих повторно севших пьяными за руль водителей 07.01.2020, 16:200 Рождественская божественная литургия в Троицком соборе. ФОТО
07.01.2020, 15:570 Юлия Пересильд похвалила коллег из Пскова за умение играть на «флейтах водосточных труб» 07.01.2020, 15:340 Поддельную пятитысячную купюру обнаружили в выручке пустошкинской фирмы 07.01.2020, 15:090 Полицейские и школьники поздравили псковских водителей с Рождеством 07.01.2020, 14:521 Девушка-пешеход серьезно пострадала в ДТП в Великих Луках
07.01.2020, 14:360 В Псковском политехническом колледже опубликован рождественский альманах 07.01.2020, 14:110 Иномарка въехала в автобус на улице Труда в Пскове 07.01.2020, 13:460 IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка 46 млн долларов 07.01.2020, 13:226 Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям
07.01.2020, 12:581 Названы самые популярные в России книги 2019 года 07.01.2020, 12:390 Безопасность проведения около 90 рождественских мероприятий в Псковской области обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии 07.01.2020, 12:174 Раздавшим деньги «крепостным и холопам» Жириновским займется парламентская комиссия по этике 07.01.2020, 11:480 Душевного тепла и сил на благие дела пожелал Михаил Ведерников всем православным
07.01.2020, 11:240 Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем» вирусе 07.01.2020, 11:010 Завтра для юных псковичей пройдет бесплатная Рождественская елка 07.01.2020, 10:360 Епископ Великолукский и Невельский Сергий обратился ко всем верующим с Рождественским посланием 07.01.2020, 10:090 Владимир Путин поздравил всех празднующих Рождество Христово россиян
07.01.2020, 09:448 Михаил Ведерников: Нацпроект «Демография» в 2019 году оказался одним из самых сложных 07.01.2020, 09:190 Псковичей приглашают сегодня на Рождественский фестиваль волшебных шаров 07.01.2020, 08:560 Патриарх Кирилл в Рождество призвал россиян соединять силу разума с добром и правдой 06.01.2020, 22:371 В канун Рождества в Троицком соборе прошло Всенощное бдение. ФОТО
06.01.2020, 22:001 Минздрав подготовил проект о персонифицированном учете студентов-медиков 06.01.2020, 21:470 Большой семейный Рождественский фестиваль пройдет в Печорах с 7 по 9 января 06.01.2020, 21:450 Митрополит Тихон поздравил псковичей и жителей области с Рождеством Христовым 06.01.2020, 21:301 Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина
06.01.2020, 21:280 «Российская угроза»: фермеры Вырумаа и Пылвамаа готовятся к возможной вспышке оспы овец и коз 06.01.2020, 21:001 В Великих Луках юнармейцы провели военно-тактическую игру «Лазертаг» 06.01.2020, 20:311 Оксана Федорова рассказала, как сохраняет спокойствие 06.01.2020, 20:000 В Псковской области за прошедшую неделю более 1200 человек обратились в учреждения здравоохранения с острыми вирусными инфекциями
06.01.2020, 19:583 Псковский музыкант Темновест Болотный записал пародию на песню из сериала «Ведьмак» 06.01.2020, 19:380 В магазине на улице Петровской в Пскове несовершеннолетнему продали алкоголь 06.01.2020, 19:100 Названы способы как легче выйти на работу после новогодних праздников 06.01.2020, 19:030 Облачную погоду и небольшой дождь прогнозируют синоптики 7 января в Псковской области
06.01.2020, 18:247 Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам» 06.01.2020, 18:030 В Печорах росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина алкоголь 06.01.2020, 17:330 Сбербанк предупреждает об активности мошенников в конце новогодних каникул 06.01.2020, 17:001 Минздрав изучит идею обязательного генетического теста перед ЭКО
06.01.2020, 16:250 Посетить святыни Пскова и Псковской земли в январе приглашает экскурсионный центр «Троицкий». РАСПИСАНИЕ 06.01.2020, 16:154 В Пскове сотрудники ДПС выявляют водителей, нарушающих правила парковки на улице Юности 06.01.2020, 15:480 Большинство россиян против снятия запрета на употребление пивных напитков на стадионах - опрос 06.01.2020, 14:490 Псковичка похитила из магазина на улице Труда бутылку коньяка
06.01.2020, 14:391 Человеческие останки, найденные волонтерами в великолукской деревне Малахово, опознаны 06.01.2020, 14:210 Скелетированные останки человека обнаружили волонтеры поискового отряда «След» в великолукской деревне 06.01.2020, 14:030 Ребенок и два взрослых пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Порховском районе 06.01.2020, 13:550 Подростка сбили во дворе дома на улице Мирной в Пскове
06.01.2020, 13:400 Директор издательства «Пальмир» рассказал псковичам, как производил жилеты для журналистов 06.01.2020, 13:100 Псковичей приглашают в Крыпецкий монастырь на престольный праздник 06.01.2020, 12:434 Экс-фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей снял клип известной рок-группе «Йорш» 06.01.2020, 12:360 «Матч ТВ» показал вместо нынешнего финала молодежного чемпионата мира по хоккею игру 2011 года
06.01.2020, 12:0011 Псковский бизнесмен Николай Рассадин встретился в Таллине с Михаилом Гавунасом 06.01.2020, 11:390 Стала известна средняя зарплата главного энергетика в Пскове 06.01.2020, 11:030 Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают звезды ледовых шоу 06.01.2020, 10:340 Псковская полиция обеспечит безопасность во время проведения праздничных богослужений
06.01.2020, 10:2611 Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей 06.01.2020, 09:451 Для автомобилистов могут повысить штраф за нарушения при пересечении железнодорожных путей 06.01.2020, 09:234 Помещение в «Пик 60» горело в Пскове 06.01.2020, 09:040 Божественная литургия, чаепитие и праздничные концерты: как отметят Рождество псковичи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.