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16-летний подросток избил в новогоднюю ночь Деда Мороза и сломал челюсть Снегурочке

Полиция Санкт-Петербурга сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в избиении и грабеже в новогоднюю ночь. Как сообщает «МК», в ходе драки на станции метро «Спасская» несовершеннолетний нанес побои мужчине, работавшему на праздниках «Дедом Морозом», и обокрал его.

Известно, что конфликт произошел во время рэп-баттла. Компания подвыпившей молодежи зачитывала рэп, к ним присоединились граждане постарше. В какой-то момент забава переросла в конфликт. Дело дошло до драки, подросток выхватил у «Деда Мороза» мобильный телефон, тот полез драться, тогда юноша выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета. Его приятель в это время угрожал «сказочным персонажам» горлышком от бутылки.

Бросившаяся на помощь «Снегурочка» получила от зачинщика потасовки удар по лицу. У потерпевшей, которая в реальной жизни приходится «Деду Морозу» женой, сломана челюсть.

Подростка позднее задержали и изъяли оружие. В настоящее время он освобожден под подписку о невыезде.