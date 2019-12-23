На похоронах Сулеймани в Иране во время давки погибло 50 человек

В результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман погибло 50 человек и несколько сотен пострадали, сообщает ТАСС.
По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани. В результате время похорон генерала было перенесено.
Напомним, что генерал Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Тегеран пообещал США ответные меры. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности.