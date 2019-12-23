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Власти Эстонии отказались подписать с Россией договор о границе

Правящая коалиция в Эстонии (партии «Отечество», Центристская партия Эстонии и Консервативная народная партия Эстонии) не намерены давать ход ратификации договора о границе с Россией. Как сообщает «Деловой Петербург», об этом заявил спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас, представляющий консерваторов.

По его словам, позиция коалиции заключается в том, что они «не будут продвигаться с ратификацией пограничного договора», который был подписан в 2014 году. Спикер парламента подчеркнул, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны

«Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», - заявил Пыллуаас.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. В 2018 году Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала около 5% эстонских земель и должна их вернуть. МИД России называл такие требованиями «провокационными и абсурдными».