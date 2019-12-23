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Пассажирский самолет упал после вылета из Тегерана, 177 человек погибли

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс Тегеран - Киев, разбился в районе аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Как сообщает «Интерфакс», на борту Boeing-737 были 177 человек - 168 пассажиров (большинство - граждане Ирана) и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев. Причиной катастрофы стало возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта. Версия теракта исключается, заявили в посольстве Украины в Иране.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский просит воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране. Также он сообщил, что уже подготовлены спецборты для отправки в Тегеран для вывоза погибших.