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Число обращений псковичей за визами в Эстонию за год выросло на 14,4%

В конце 2019 года количество визовых ходатайств, принятых в зарубежных дипломатических представительствах Эстонии в России выросло в сравнении с концом 2018 года, сообщает LETA/BNS со ссылкой на пресс-службу МИДа Эстонии.

В декабре прошлого года генконсульство Эстонии в Петербурге приняло 6529 ходатайств, что на 49,13% больше, чем в декабре 2018 года.

Посольство Эстонии в Москве в ноябре приняло 5718 ходатайств и в декабре 4903 ходатайства о въездных визах. Прирост числа ходатайств в сравнении с ноябрем и декабрем 2018 года составил, соответственно, 18,46% и 20,85%.

В Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Петербурге в декабре было принято 1297 ходатайств, что на 14,4% больше, чем в декабре 2018 года.

В Минске посольство Эстонии в декабре прошлого года приняло 914 визовых ходатайств, что на 24,52% больше, чем в декабре 2018 года.

Пресс-секретарь добавил, что почти 90% выданных в декабре в Москве и Пскове виз были многократными Шенгенскими визами.