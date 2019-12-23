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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, передает «Интерфакс».

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ включая транзитные полеты», - говорится в уведомлении.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737-800, летевший из Ирана в Киев, разбился в районе аэропорта Тегерана утром 8 января. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское информагентство IRNA сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками. По данным посольства Украины в Иране, в настоящий момент версия теракта исключается.

Кроме того, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам в Ираке, где находятся военные США.