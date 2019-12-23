Неизвестный открыл стрельбу в Канаде: один человек погиб, трое пострадали

По меньшей мере один человек погиб и трое были доставлены в больницу с серьезными ранениями в результате стрельбы в столице Канады, сообщила полиция Оттавы.
Неизвестный открыл огонь в среду утром, полиция прибыла на вызов после того, как поступили сообщения о множестве пострадавших, передает РИА Новости.
«На месте инцидента полицейские обнаружили несколько пострадавших. На тот момент трех человек доставили в больницу с серьезными ранениями, один человек скончался», - говорится в сообщении полиции.
Полиция продолжает поиски стрелка, однако стрельба на данный момент не ведется.