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Неизвестный открыл стрельбу в Канаде: один человек погиб, трое пострадали

По меньшей мере один человек погиб и трое были доставлены в больницу с серьезными ранениями в результате стрельбы в столице Канады, сообщила полиция Оттавы.

Неизвестный открыл огонь в среду утром, полиция прибыла на вызов после того, как поступили сообщения о множестве пострадавших, передает РИА Новости.

«На месте инцидента полицейские обнаружили несколько пострадавших. На тот момент трех человек доставили в больницу с серьезными ранениями, один человек скончался», - говорится в сообщении полиции.

Полиция продолжает поиски стрелка, однако стрельба на данный момент не ведется.