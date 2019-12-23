В России и мире

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа, передает РБК.



Согласно новому документу, визовый сбор для белорусов, желающих посетить ЕС, составит 35 евро. Кроме того, согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, снизится время рассмотрения заявок на получение визы. При этом некоторые категории путешественников, включая журналистов, студентов и членов официальных делегаций, смогут получать многократные визы с более продолжительным сроком действия, предоставляя при этом меньшее количество документов, необходимых для подтверждения цели поездки.



По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, соглашение будет способствовать улучшению мобильности граждан, а также поможет наладить более тесные связи между Белоруссией и Евросоюзом.



Уточняется, что соглашение требует ратификации со стороны Национального собрания Белоруссии и Европейского парламента.



Переговоры Минска с Брюсселем по поводу визового соглашения велись с 2014 года. Готовность подписать документ Совет Евросоюза выразил в ноябре 2019 года. В сентябре того же года соответствующее решение принял белорусский президент Александр Лукашенко.