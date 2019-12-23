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В России и мире

«Яндекс» задумался о запуске виртуального сотового оператора

09.01.2020 10:30|ПсковКомментариев: 0

«Яндекс» рассматривает возможность запуска виртуального оператора связи (MVNO), рассказали газете «Коммерсантъ» два источника на рынке.

По словам одного из них, MVNO «Яндекса» будет работать на сети Tele2. Другой собеседник утверждает, что сеть Tele2 станет базовой, но абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами - с остальными еще идут переговоры. Тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», абоненты могут получить безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании, уточняет один из источников. По его словам, для дистрибуции рассматривается модель доставки сим-карт курьерами, в том числе через «Яндекс.Лавку».

В «Яндексе» заявили «Ъ», что планов по запуску MVNO у компании нет. Собеседник «Ъ», близкий к компании, при этом подтверждает, что «Яндекс» ведет переговоры с операторами связи по различным проектам, поясняя, что конкретных договоренностей еще нет. В Tele2 отказались от комментариев.

Клиентская база виртуальных операторов в России по итогам 2019 года должна была вырасти на 40% и достичь 10 млн абонентов, прогнозировал «ТМТ Консалтинг». При этом весь рынок сотовой связи увеличился менее чем на 1% абонентов. Активнее всего в 2019 году росли абонентские базы банковских операторов — «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», по итогам третьего квартала они заняли 9% и 5% рынка MVNO соответственно. На фоне этого лидер рынка виртуальных операторов Yota за год снизил рыночную долю на 10 процентных пунктов, до 57%.

«Яндекс» не первая крупная интернет-компания, которая запускает своего оператора. В июле 2017 года оператора VK Mobile на сети «МегаФона» запустила социальная сеть «ВКонтакте». Но уже в марте 2018 года «МегаФон» объявил о закрытии проекта. Как отдельный бренд он не оправдал надежд, признали в компании.

Планы по созданию виртуального оператора появились у «Яндекса» еще давно, но их текущее состояние неясно, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В компании хотят максимально монетизировать свою аудиторию, «ролевой моделью» здесь выступает «Тинькофф Мобайл», полагает он.

Новый игрок пойдет на пользу рынку MVNO, так как снимет у многих клиентов барьер перед выбором виртуального оператора вместо традиционного, считает директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских. Если говорить о каналах продаж, то, скорее всего, это будут онлайн и партнеры, так как создание собственной розницы на старте может быть невыгодным, полагает он. В МТС, «Вымпелкоме», «М.Видео» отказались от комментариев. В «Связном» сообщили, что не получали подобных предложений от «Яндекса».

От модели продаж будет зависеть успешность возможного проекта, считает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. В случае с VK Mobile, например, использовались многоуровневый маркетинг и непрофессиональные каналы продаж, поэтому число подключений было невысоким, рассуждает он.

Запуск оператора стал бы логичным шагом в развитии экосистемы «Яндекса», считает партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава. Фокус пользователей сейчас смещен с потребления услуг связи на потребление контента, а у «Яндекса» в этой части есть хорошее конкурентное преимущество, рассуждает он. Продавать услуги связи компания сможет, заключая партнерские соглашения с ритейлерами или на онлайн-площадках, а в случае окончательной легализации в России технологии eSIM продавать физические сим-карты «Яндексу» и вовсе не потребуется, полагает господин Чачава.

Выход в сегмент сотовой связи был ожидаемым шагом для «Яндекса», поскольку конкурирующие экосистемы Сбербанка, Mail.ru Group и Тинькофф-банка в разном формате этот сегмент уже развивают, считает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но вряд ли маржинальности MVNO при ориентации на широкую аудиторию будет достаточно, чтобы покрыть расходы, в том числе на маркетинг, предупреждает аналитик. Это означает, что для «Яндекса» мобильная связь вряд ли будет крупным бизнесом, но она «критически важна в качестве части экосистемы», поясняет он. При этом, допускает господин Нигматуллин, даже если оператор «Яндекса» не будет агрессивно снижать цены и долго работать в убыток по аналогии с сервисами такси, его появление усилит конкуренцию на рынке связи и замедлит рост цен.

Источник: Псковская Лента Новостей
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