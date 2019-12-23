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Леонардо Ди Каприо спас обреченного на смерть утопающего

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо принял участие в спасении мужчины, выпавшего за борт в Карибском море и пробывшего в воде 11 часов. Об этом сообщает Лента.ру.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Ди Каприо и его девушка Камила Морроне отправились в плаванье к острову Сен-Бартелеми. Капитан яхты, на которой путешествовал актер, получил сообщение об оказавшемся за бортом круизного лайнера 24-летнем граждане Франции. Ди Каприо согласился изменить запланированный маршрут и отправиться на поиски пропавшего.

Яхта с Ди Каприо на борту оказалось единственным судном, отозвавшимся на просьбу о помощи.

Как сообщает The Sun, капитан, потерявший пассажира, оценивал шансы француза на спасение как 1 на миллиард. На яхте Ди Каприо француза накормили и переодели, у пострадавшего было обезвоживание и он был голоден. Счастливчика зовут Виктор.