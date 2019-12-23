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Правительство утвердило дату обязательной маркировки лекарств в России

Правительство анонсировало дату, когда маркировка лекарства в России станет обязательной. Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года. Как сообщают «Известия», распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 9 января.

Согласно документу, в период с 1 января до 29 февраля 2020 года включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. В их числе больницы, поликлиники, иные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.

В итоге, до 1 мая 2020 года участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии.

Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.