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Выигравшая в лотерею миллиард рублей жительница Подмосковья рассказала о планах на приз

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош. Счастливый билет ей подарила на день рождения дочь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей «Столото».

Источник: pixabay.com

До сегодняшнего дня имя счастливчика не было известно. Он объявился сразу после новогодних праздников. Забрать деньги пришла жительница Подмосковья Надежда Бартош. Вместе с ней были ее дочь, подарившая ей билет на миллиард, и супруг. По словам самой Бартош, она покупает лотерейные билеты несколько раз в год - в основном по праздникам. Женщина узнала, что стала миллиардером, 3 января и сначала подумала, что это ошибка и трижды перепроверяла информацию.

Супруги утверждают, что в ближайшее время их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжить развитие семейного дела. А на память о выигрыше Надежда хочет купить себе украшение.