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Врачи рассказали о действенных методах справиться с зимней апатией

Как не впасть в зимнюю хандру рассказал врач-психиатр Артем Гилев. Как пишет «Российская газета», специалист неожиданно развеял несколько мифов о причинах депрессии. Совсем необязательно, что чем больше в организме вырабатывается серотонина, тем лучше настроение. У человека может быть с серотонином все в порядке, он может килограммами есть шоколад и другие рекомендуемые «улучшители настроения», и при этом пребывать в полной апатии.

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Врач считает, что 100-процентной зависимости между уровнем нейромедиаторов в головном мозге и нашим настроением не существует. Плохая погода, как и любой неблагоприятный фактор, ухудшает настроение, и не только у человека, а у любого другого живого существа. Достаточно присмотреться к животным: кошка отогревается целыми днями в кресле, медведь вообще впадает в спячки на несколько месяцев; растения впадают в анабиоз.

Важно различать обычные спады настроения здорового человека и надвигающиеся признаки депрессии. Если человек подвержен депрессивным расстройствам, то его настроение подвластно цикличности. Он переживает то периоды нормального душевного самочувствия, то периоды угнетенного состояния. Причем они повторяются в течение всего года, а не только зимой. Это называется рекуррентным депрессивным расстройством. Если оно совпадает с переходным периодом от осени к зиме, от зимы к лету, то речь идет о сезонном аффективном расстройстве. Человек не может начать радоваться жизни даже с помощью хобби или активного отдыха. Таким людям требуется помощь специалиста. Главный тревожный сигнал - если угнетенное состояние длится больше полутора-двух недель.

«Если организм здоров, то даже самая тяжелая трагедия не может привести к чрезмерно долгому периоду упадка настроения. Если эмоциональное состояние не восстанавливается в течение полугода, то речь точно идет о серьезной стадии депрессии или другого заболевания», - считает доктор.

Здоровый человек легко стряхнет с себя уныние и апатию, стоит ему взяться за любимую работу, сходить в кино или на тренировку, просто заняться увлекательным делом. Никакие антидепрессанты ему не нужны.

Достаточно просто придерживаться нескольких правил, чтобы поднять себе бодрость духа. Это правильное питание - фрукты-овощи, рыба, оливковое масло. Поменьше сладостей и жирной тяжелой пищи. Это высокая физическая активность - даже три часа в неделю занятий спортом дадут ощутимый результат. А еще нужно хорошо высыпаться - особенно в сумрачную пору - вспомним снова хомячков и медведей.

Источник: Лариса Ионова, «Российская газета»