В России и мире

Создатель World of Tanks собрался организовать партию и участвовать в выборах в Госдуму

В России может появиться «Партия прямой демократии». Основать ее планирует директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров.

По его словам, новая партия может принять участие в региональных выборах и выборах в Госдуму, пишет «Коммерсант».

«Московский комсомолец» передает, что особенностью этой партии станет мобильное приложение, которое будет основано на технологии Blockchain. Через него будет осуществляться внутрипартийное голосование. На создание такой платформы создатель партии хочет потратить миллион долларов.

Учредительный съезд намерены организовать уже 5 марта. В объединение намерены привлечь разработчиков ведущих региональных IT-компаний. Макаров подчеркнул, что во многих регионах РФ эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками. Они хорошо знают о местных проблемах.