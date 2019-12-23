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Следователи возбудили уголовное дело в отношении российского хирурга, доверившего ампутацию неопытным студентам

В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении хирурга, поручившего неопытным студентам операцию по ампутации ноги. Процедурой, продолжавшейся семь часов, заинтересовалась областная прокуратура. Как пишет «Московский комсомолец», об этом сообщило региональное управление СК РФ.

Источник: pixabay.com

По итогам проверки выяснилось, что плановая операция прошла в июле 2019 года в хирургическом отделении филиала Ковдорской больницы. Лечащий врач-хирург поручил ее трем студентам-четверокурсникам. При этом, по версии прокуратуры, хирург был в курсе, что студенты не имеют для этого достаточных знаний и навыков.

Студенты все делали сами, врач только давал им устные указания. Также было установлено, что он несколько раз выходил из операционной, в то время как студенты «бесконтрольно продолжали» работать. По итогам хирургического вмешательства врач внес в медицинские документы ложные сведения о том, что операцию выполнял именно он.

По результатам прокурорской проверки в отношении врача возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.