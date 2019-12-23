Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита машины от неприятностей
Рекомендовано самой природой
Детская обувь для зимы
ТОП-100 псковских миллионеров
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 влиятельных псковичей
отпечаталось в сердце
 
 
 
ещё В России и мире 23.12.2019 13:441 Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 10.01.2020 15:060 Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов в сериале 10.01.2020 14:581 Скончался бывший солист российской группы «140 ударов в минуту» 10.01.2020 14:350 Следователи возбудили уголовное дело в отношении российского хирурга, доверившего ампутацию неопытным студентам 10.01.2020 13:330 Создатель World of Tanks собрался организовать партию и участвовать в выборах в Госдуму 09.01.2020 23:090 Врачи рассказали о действенных методах справиться с зимней апатией
 
 
 
Самое популярное 07.01.2020 20:438 Звезда соцсетей снял забавный ролик о зимних развлечениях в Пскове 07.01.2020 13:2211 Фотофакт: Усиленные меры безопасности на псковском вокзале привели к очередям 08.01.2020 18:371 Пролежавший два года на балконе труп вызвал нашествие червей в квартире снизу 07.01.2020 22:4211 16-летний подросток избил в новогоднюю ночь Деда Мороза и сломал челюсть Снегурочке 08.01.2020 15:1514 Администрация Пскова и комитет ОКН подали апелляции по делу о строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов в сериале

10.01.2020 15:06|ПсковКомментариев: 0

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич объяснила появление темнокожих актеров в роли эльфов, дриад и людей.

Фото: AP 2019

Сценаристка ответила на вопросы интернет-пользователей на портале Reddit.

Как пишет Lenta.Ru, у Хиссрич поинтересовались, почему цвет кожи артистов никак не влияет на сюжет, и в сериале встречаются темнокожие рыцари, эльфы и дриады. По ее словам, вопрос расового разнообразия в «Ведьмаке» занял у создателей много времени и обсуждался даже с писателем Анджеем Сапковским, по книгам которого снят сериал. Авторы пришли к выводу, что в мире, в котором существует спесишизм (дискриминация биологических видов), на цвет кожи не будут обращать внимания.

Хиссрич добавила, что Сапковский намерено не описывал цвет кожи героев своих произведений, ограничиваясь прилагательными вроде «бледный» или «обветренный». Она отметила, что люди, появившиеся в мире «Ведьмака» после Сопряжения сфер, могли принадлежать к разным расам и также могли мигрировать.

«Учитывая, что на дворе 2020-й и настоящий мир - большой и полон разнообразия, мы решили сделать так, что персонажи шоу не обращают внимания на цвет кожи - не потому, что он у всех одинаковый, а потому, что есть более масштабные межвидовые различия», - пояснила Лорен Хиссрич.

«Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря 2019-го. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 852 человека
10.01.2020, 15:360 ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке 10.01.2020, 15:280 Экологическая акция #ЯменяюМир организована для псковичей партпроектом «Чистая страна» 10.01.2020, 15:210 Эксперты дали псковичам рекомендации на случай перегорания электроприборов в квартирах 10.01.2020, 15:060 Создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов в сериале
10.01.2020, 15:010 Пскович пытался обокрасть магазин на улице Алтаева 10.01.2020, 14:590 Псковский легкоатлет Константин Шабанов стал вторым на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге 10.01.2020, 14:581 Скончался бывший солист российской группы «140 ударов в минуту» 10.01.2020, 14:530 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Псковской области на выходных
10.01.2020, 14:501 Транс-жиры, диабет и рак - Роспотребнадзор рассказал псковичам о вреде фастфуда 10.01.2020, 14:420 За новогодние праздники псковский Роспотребнадзор изъял 118 партий жевательных никотиносодержащих смесей 10.01.2020, 14:350 Следователи возбудили уголовное дело в отношении российского хирурга, доверившего ампутацию неопытным студентам 10.01.2020, 14:240 В Минобороны РФ назвали необходимый процент оснащенности современным оружием
10.01.2020, 14:140 Транспортная прокуратура начала проверку в связи с очередями в здание железнодорожного вокзала Пскова 10.01.2020, 14:100 В Пскове пройдет III Международная акция «Читаем Григорьева вместе» 10.01.2020, 14:000 Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу» прошел в Великолукской епархии 10.01.2020, 13:430 Молодой великолучанин угнал «ВАЗ»
10.01.2020, 13:340 В 2019 году в санаториях Псковской области по профсоюзным путевкам отдохнули 2128 человек 10.01.2020, 13:330 Создатель World of Tanks собрался организовать партию и участвовать в выборах в Госдуму 10.01.2020, 13:261 Из образовательного учреждения на базе колонии №4 выпустились повара 10.01.2020, 13:180 До 15 января страхователи Псковской области должны отчитаться в Пенсионный фонд 
10.01.2020, 13:100 300 защитников Отечества побывали в гостях у паломнического центра «Троицкий» 10.01.2020, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 10.01.2020, 12:530 Представители ПсковГУ презентовали в Финляндии Центр открытого образования 10.01.2020, 12:490 Банк «Открытие» заключил трехлетнее кредитное соглашение с Группой «ЛСР»
10.01.2020, 12:480 В Великих Луках полицией по «горячим следам» раскрыт угон 10.01.2020, 12:330 360 участников соберет первенство Пскова по мини-баскетболу 10.01.2020, 12:240 Кабмин установил принципы национальной системы профессионального роста педагогов 10.01.2020, 12:150 Региональную доплату к пенсии можно оформить во всех отделах МФЦ
10.01.2020, 12:100 «Нави Волырк, капитанский сын» - первая премьера нового года Псковского театра драмы 10.01.2020, 12:040 Традиционная Рождественская елка прошла в Писковичах 10.01.2020, 12:010 ТК «ПИК60» приглашает на старый Новый год 10.01.2020, 11:520 «Эхо города»: Как прошли новогодние выходные на Псковщине?
10.01.2020, 11:510 Жители Псковской области проверили себя на долги около 240 тысяч раз 10.01.2020, 11:450 Стала известна новая схема движения автобусов №23 и 30 в связи с запуском автобусного сообщения по ул. Юности 10.01.2020, 11:340 Более 70 тысяч рублей лишилась петербурженка в Великих Луках 10.01.2020, 11:330 Известный математик поделится своими знаниями с участниками тематической смены в ПсковГУ
10.01.2020, 11:270 Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов 10.01.2020, 11:260 Жителя Куньинского района будут судить за угон «семерки» 10.01.2020, 11:216 Автобусное сообщение по улице Юности в Пскове запустят с 13 января 10.01.2020, 11:202 Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера
10.01.2020, 11:190 В Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота» 10.01.2020, 11:101 Бар на улице Энтузиастов в Пскове продавал клиентам спиртовой лосьон 10.01.2020, 11:090 Оксана Федорова поразила поклонников фото в клетчатой пижаме 10.01.2020, 11:080 Установлен водитель, который сбил велосипедистку 1 января на мосту в Великих Луках
10.01.2020, 10:540 Великолучанин с острым коронарным синдромом на новогодних каникулах был эвакуирован вертолетом санавиации в Псков 10.01.2020, 10:480 На службу по контракту приглашает псковичей городской военный комиссариат 10.01.2020, 10:450 Охлажденная свинина не доехала до Великих Лук и была возвращена в Беларусь 10.01.2020, 10:390 Названа причина аномально теплой погоды в России
10.01.2020, 10:320 В Островском районе прокурор добился взыскания с осужденного затрат на лечение потерпевшего 10.01.2020, 10:280 Два кандидата решили бороться за выдвижение от «Единой России» в главы Печорского района 10.01.2020, 10:020 На выходных пройдут «Театральные встречи в городе Дно» 10.01.2020, 09:560 Семь лет проведет в колонии житель Куньинского района, зарезавший сожительницу
10.01.2020, 09:560 В «Простории» прошла Рождественская епархиальная елка для детей. ФОТО 10.01.2020, 09:429 Почему ребенку опасно гостить у бабушки 10.01.2020, 09:360 Минэкономразвития повысит привлекательность российских офшоров 10.01.2020, 09:290 В Великих Луках пройдет турнир по боевому самбо памяти Александра Матросова
10.01.2020, 09:270 В Пскове сбит пешеход возле Кузнецкого моста 10.01.2020, 09:220 Актриса Псковского театра драмы поделилась впечатлениями от съемок в фильме «Холоп» 10.01.2020, 09:180 Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона 10.01.2020, 09:130 В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой
10.01.2020, 09:090 В России стартует декларационная кампания 2020 года 10.01.2020, 09:020 Три человека получили ожоги из-за воспламенения масла на кухне в квартире на улице Инженерной в Пскове 10.01.2020, 09:024 За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом 10.01.2020, 08:490 Три легковушки вылетели в кювет на трассе Остров - Вышгородок за сутки
10.01.2020, 08:300 В правительстве задумались над новыми льготами для электромобилей 10.01.2020, 08:120 К празднику Рождества малоимущие прихожане храмов Псковской епархии получили подарки 10.01.2020, 08:000 На сцене великолукского Дома культуры Ленинского комсомола состоится юбилейное «Шоу под дождем» 09.01.2020, 23:473 Псковская область полностью выполнила задачи по нацпроекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
09.01.2020, 23:090 Врачи рассказали о действенных методах справиться с зимней апатией 09.01.2020, 22:451 В МЧС рассказали о возгорании возле Псковской детской областной больницы 09.01.2020, 22:280 Праздничный Рождественский концерт состоится завтра в БКЗ Псковской филармонии 09.01.2020, 22:088 В Псковском районе откроют лесоперерабатывающее предприятие за 1,1 млрд рублей
09.01.2020, 21:456 Сработали достойно - Регоператор оценил вывоз мусора в Псковской области в новогодние праздники 09.01.2020, 21:250 Постояльцы социальных учреждений Островского района приняли поздравления с Рождеством Христовым 09.01.2020, 21:046 Иранская ракета случайно сбила украинский Boeing 09.01.2020, 20:420 В Пскове начинается региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.