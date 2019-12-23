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Скончался бывший солист российской группы «140 ударов в минуту»

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января. О смерти музыканта сообщил в соцсети «Вконтакте» основатель музыкального проекта, композитор Сергей Конев, пишет портал «Известия».

Источник: vk.com/mcyurabeat

«Не стало Юры Абрамова, друзья, подробностей пока не знаю сам», - написал он.

Похожая запись появилась и в официальном сообществе группы в соцсети. В сообщении говорится, что маме артиста Наталье очень нужна финансовая помощь для проведения похорон, чтобы достойно проводить Абрамова в последний путь.

По информации Рен-тв, 9 января мужчину доставили в реанимацию одной из столичных клиник. По предварительным данным, у него было сильное переохлаждение. По словам Конева, несколько лет назад Абрамова сильно избили, и у него была травма головы. Он мог упасть и потерять сознание на улице. При этом он не исключил, что артист вновь мог подвергнуться нападению.

Врачам не удалось спасти Абрамова, сообщает телеканал «360». Исполнитель скончался через несколько часов после поступления в больницу.

Похороны артиста назначены на 11 января. Группа не сможет на них присутствовать из-за гастролей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Группа «140 ударов в минуту» появилась в 1998 году. Ее визитной карточкой стала песня «Тополя». Хитами также считаются композиции «У меня есть ты, котенок», «Я скучаю по тебе, моя малышка», «Ой-ой-ой», «Глупая девчонка» и «По глазам».

В 2002 году Абрамов покинул коллектив и начал сольную карьеру в качестве диджея.