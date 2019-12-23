В России и мире

Обнаружен пишущий фейковые отзывы троян

«Лаборатория Касперского» обнаружила троян под названием Shopper, с помощью которого злоумышленники оставляют фейковые отзывы в Google Play от имени владельцев устройств, сообщили «Известиям» в пресс-службе антивирусной компании.

Чаще всего в декабре 2019 года вирус атаковал российских пользователей. Их доля составила 31%. На втором месте оказалась Бразилия с 18% зараженных пользователей, а на третьем — Индия с 13%.

Троян эксплуатирует службу поддержки специальных возможностей Android — Google Accessibility Service. Сервис призван облегчить использование приложений людям с ограниченными возможностями. Однако злоумышленники используют его возможности, чтобы перехватывать данные, появляющиеся на экране, нажимать кнопки и даже имитировать жесты пользователя.

«Сейчас Shopper в основном нацелен на онлайн-магазины, а его действие ограничивается распространением рекламы, созданием фейковых отзывов и подтасовыванием рейтингов, но нет гарантий, что его авторы остановятся на этом и не будут модифицировать зловред, добавляя в него новые функции», — отметил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Игорь Головин.

Он дал несколько советов о том, как снизить риск заражения подобными угрозами. Во-первых, следует внимательно проверять те программы, которые просят доступ к сервису Google Accessibility Service.

Во-вторых, не стоит скачивать приложения из сторонних источников, даже если они активно рекламируются. Также по возможности следует установить на смартфон защитное решение, чтобы минимизировать риски заражения.