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Глава МИД Ирана подтвердил случайное попадание ракеты в украинский Boeing

Власти Ирана сделали официальное заявление по поводу причины крушения украинского пассажирского самолета в аэропорту Тегерана, пишет «Российская газета».

Направлявшийся в Киев лайнер Boeing 737 был «непреднамеренно» сбит силами ПВО республики. В ходе внутреннего расследования вооруженных сил страны выяснилось, что к трагедии привела «человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США».

Об этом в Twitter написал глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и попросил у них прощения.