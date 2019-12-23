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Петросян назвал причину приостановки выпуска российской программы «Смехопанорама»

11.01.2020 11:10|ПсковКомментариев: 0

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу «360» решение ВГТРК приостановить производство программы «Смехопанорама».

Источник: РИА «Новости»/Сергей Пятаков

Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили РИА «Новости», что компания приостановила производство программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта». Причины такого решения и сроки возобновления передач не уточняются.

По словам Петросяна, он был не в курсе этого решения, но не считает это чем-то экстраординарным. «Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет», - пояснил Петросян.

Как пишет РИА «Новости», артист рассказал, что связался с ВГТРК и получил соответствующие разъяснения. По его словам, речь идет об экономии утреннего блока программ.

Петросян добавил, что у него имеется готовый материал для передачи на два месяца. «Не знаю, пустят, не пустят… Наверно, пустят», - заключил артист.

Напомним, программа «Смехопанорама» существует с 1994 года, Петросян является ее бессменным ведущим.

Теги: #шоу #шоубиз
Источник: Псковская Лента Новостей
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