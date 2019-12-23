В России и мире

Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле. Соответствующие заявление он озвучил в пятницу в интервью телеканалу Fox News, пишет ТАСС.

Источник: US President Donald Trump, Еpa-Efe/Michael Reynolds, Pool

«Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить, - сказал он. - Поладить с Россией <...>, когда "охота на ведьм" (расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году - прим. ТАСС) закончилась».

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.