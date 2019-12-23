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В России и мире

В школьных аттестатах в России изменятся отметки

11.01.2020 14:45|ПсковКомментариев: 0

В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе «зачет-незачет», сообщила министр просвещения России Ольга Васильева. Как пишет портал «Газета.ru», по ее словам, многие школы уже давно используют данную оценочную систему в процессе обучения, однако в аттестат все равно заносятся оценки по пятибалльной системе.

Источник: Андрей Иглов / РИА «Новости»

Работы школьников по дисциплинам музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе «зачет-незачет», приводит «Российская газета» слова министра просвещения России Ольги Васильевой.

По ее словам, многие школы уже давно используют данную оценочную систему в процессе обучения, однако в аттестат все равно проставляются оценки по пятибалльной системе. Теперь же в аттестате по данным предметам тоже будет указываться «зачет-незачет».

«Выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь.

И может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», -  добавила глава ведомства.

Экзамены в школе лишают учеников желания учиться и приводят к опасным последствиям, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме в сентябре прошедшего года в ходе сессии, посвященной школьному образованию.

«Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, - я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа... Одна из моих личных целей - убить экзамены», - сказал он, выразив надежду, что на это «уйдут не десятилетия».

Сам процесс обучения в школе таков, «что он убивает всяческое желание учиться», считает Греф.

По его словам, из школ дети выходят «инвалидами», поскольку готовы работать, только если знают, что их оценивают со стороны. По его мнению, необходимо ликвидировать в учениках страх и развить в них мотивацию к самооценке и саморазвитию. Глава Сбербанка поделился личными воспоминаниями о школе.

«Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву «г». И вот это - «сегодня будет отвечать», и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву «г». Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», - указал банкир.

При этом Греф подчеркнул, что профессия учителя является одной из главных профессий будущего. Кроме того, в ходе дискуссии он прокомментировал советскую систему образования в школе, которая, по его мнению, до сих пор господствует в современной России.

«Меня все время удивляет, когда говорят, что у нас в Советском Союзе была прекрасная школа, но при этом ужасная экономика и так далее. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, то что же все остальное было так плохо?» — задался вопросом Греф.

Ранее Васильева указывала, что преподавать историю школьникам необязательно должен профессионал. Об этом она заявила в рамках всероссийского открытого урока «Я помню». Он проходил в Музее Победы и был посвящен профессиям, которые помогают сохранять историю.

По мнению Васильевой, прежде всего учитель истории должен любить свой предмет: профессиональное образование для преподавания совсем не обязательно.

«Учитель - в первую очередь популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого», - пояснила Васильева.

Министр просвещения также сделала акцент на основных качествах, которыми, на ее взгляд, должен обладать историк.

«Он должен быть очень усидчивым, потому что история не терпит суеты, и все те науки, которые ее окружают и дают возможность получить более правильный объективный ответ, - это тоже очень скрупулезная работа. Плюс историк -  это, прежде всего, человек, который обладает очень тонким, очень любознательным умом», -  отметила она.

Рафаэль Фахрутдинов, портал «Газета.ru»

Теги: #школа #образование #обучение #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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