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Роспотребнадзор назвал более безопасный способ детям смотреть телевизор

11.01.2020 16:27|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор объяснил, как детям более безопасно смотреть телевизор. Как пишет «Российская газета», отмечается, что просмотр телевизора отрицательно влияет на зрение детей (снижение остроты зрения, цветоощущения), на осанку, нервную систему (недоразвитие корковых отделов головного мозга, развитие гиперактивности, нервного возбуждения), может способствовать повышению артериального давления.

Электромагнитные поля около работающего телевизора негативно влияют на развитие организма в целом.

Как указывает Роспотребнадзор, просмотр телепередач противопоказан малышам до двух лет, детям с нарушениями нервной системы из-за стресса, с нарушениями нервно-психического развития, впечатлительным детям, а также тем, кто недавно перенес операцию на глазах или имеет серьезные заболевания органов зрения.

Дошкольникам от 3 до 7 лет можно смотреть телевизор до 30 минут в день суммарно, младшеклассникам - 30 - 50 минут в день, детям от 11 до 18 лет - 1 - 3 часа в день.

Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 3 метров. Нельзя смотреть телевизор сбоку, в неудобной позе. В комнате должно быть нормальное освещение - не слишком светло или темно. Если ребенок смотрит долгий фильм - делайте физкультминутки, гимнастику для глаз.

Во время просмотра телепрограмм не следует употреблять пищу - это ведет к формированию неправильных пищевых привычек, повышению массы тела и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Теги: #Роспотребнадзор #медицина #здоровье #здравоохранение #дети #школьники #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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