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Как распознать рак желудка - советы врачей

Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях. Как пишет «Российская газета», многие пациенты жалуются на постоянные сильные боли в области живота.

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Однако зачастую болезнь сигнализирует о себе и другими более ранними симптомами, которые порой игнорируются. Среди них: появление чувства вздутия после еды, изжога, регулярные расстройства желудка, резкая потеря веса, ощущение сытости после небольшой порции еды.

Как отмечают медики, симптомы могут указывать не на онкологию, а на гастрит или язву, однако их игнорировать нельзя. Так как та же язва может спровоцировать в дальнейшем онкологический процесс.

Одним из главных факторов риска появления рака желудка является курение. Кроме того, на развитие болезни влияют лишний вес, отсутствие физической активности, клетчатки в пище (овощей и фруктов) и большое количество потенциальных канцерогенов в рационе (копченое, жареное, чрезмерно жирное).

Как пояснили специалисты, если опухоль обнаружена на начальных этапах, то шансы на выживание составляют 68 %.