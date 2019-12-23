В России и мире

Умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг

В США умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг., ему было 80 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке написал режиссер Михаил Идов, сообщает телеканал «Дождь».

По его словам, это произошло два дня назад. Причину смерти он не назвал.

Бромберг жил в Детройте с семьей, с ним общались родители Идова.

Бромберг родился в 1939 году в Харькове, в 1968 году дебютировал в кино с короткометражкой «Длинный день Кольки Павлюкова».

В 1980 году на экраны вышел детский фильм «Приключения Электроника», снятые по мотивам фантастических повестей Евгения Велтисова, а в 1982 - «Чародеи» по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.

За «Приключения Электроника» Бромберг получил государственную премию СССР. В 1996 году его признали заслуженным деятелем искусств России.

После переезда в США Бромберг, по словам Михаила Идова, не занимался кино.