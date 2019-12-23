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Ученым удалось вырастить в пробирке иммунные клетки человека

Команда исследователей из Детского научно-исследовательского института Мердока в австралийском Мельбурне впервые вырастила иммунные клетки человека в пробирке. Об этом пишет МИР 24.

Для получения иммунных искусственных клеток человека исследователи объединили два лабораторных метода — новый подход к выращиванию стволовых клеток и генную инженерию. Сначала биологи превратили клетки кожи в плюрипотентные стволовые клетки, после чего направили их в сторону развития лимфоцитов.

Кроме того, в гены клеток ученые внесли мутацию, которая позволяла им светиться при появлении белка RAG1 - индикатора ранних стадий развития лимфоцитов. Именно он играет основную роль при формировании ответа иммунной системы на инфекции. Внедрение этой мутации позволило ученым понять, что стволовые клетки действительно превращаются в иммунные.

Теперь данное открытие позволит детальнее изучить иммунную систему человека и проанализировать ее ошибки, которые приводят к различным болезням. В будущем это можно применить для создания новой методики иммунотерапии и систем управления иммунной системой.