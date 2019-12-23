В России и мире

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Russia Today», больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.

«Российская газета» передает, что с января по июль 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличился в 15 раз, в том числе экспорт коньяка - в 14,8 раз. Экспорт джина вырос в 4,2 раза по сравнению с прошлым годом, а виски в 2,9 раза.

Российское вино в основном поставляется на Украину, в Китай и Казахстан. Также на Украину и в Казахстан экспортируется российское пиво. Его также активно поставляют и в Беларусь.

Российскую водку чаще всего закупают в Великобритании, Германии и на Украине. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что в ближайшие годы объем экспорта российских спиртных напитков будет и дальше увеличиваться.