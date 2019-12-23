В России и мире

В избиении в Москве сына Жванецкого подозревается студент МГИМО из Казахстана

Казахстанский студент задержан полицией Москвы за участие в нападении на сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Наши консульские сотрудники проверили данную информацию, связались с полицией Москвы, и выяснилось, что по подозрению в избиении одного из граждан России был задержан казахстанский студент», - сказал Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане, в ответ на просьбу прокомментировать потасовку в Москве с участием сына писателя, пишет «Интерфакс».

«Он (задержанный казахстанец - ИФ) обучается в МГИМО, сейчас ведется следственное мероприятие. Пока больше никакой информации нам не было предоставлено», - добавил он.

По словам Смадиярова, по предварительной информации, инцидент является «обычной потасовкой молодых людей возле ночного заведения».

«Сейчас все это выясняется», - заключил Смадияров.