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В каких случаях замороженные продукты полезнее свежих - мнение специалистов

Считается, что чем свежее овощи - тем они полезнее. Однако современные исследования показали, что в замороженных овощах, фруктах и ягодах витаминов больше, чем в свежих, пишет «Российская газета».

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Дело в том, что современная плодоовощная продукция заготавливается для реализации задолго до созревания и дозревает уже в пути на прилавок. Пока яблоки, лимоны, апельсины или морковка попадут на полки магазинов и рынков, то могут потерять больше половины полезных веществ, а витамин С - почти полностью. Однако благодаря технологии шоковой заморозки практически все полезные вещества сохраняются.

«Плюс для заморозки используют самые спелые плоды, а концентрация полезных витаминов или антиоксидантов достигает максимума именно в период полной зрелости», - заявил кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

Кроме того, кристаллы льда разрушают ткани ягод, и благодаря этому содержащиеся в них полезнейшие антоцианы усваиваются легче. И еще один плюс: замороженные овощи и фрукты не обрабатывают консервантами для сохранения товарного вида.