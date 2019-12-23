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Нужно не радоваться, а страдать - Медведев посоветовал почаще вспоминать слова Чехова о встрече Нового года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не забывать, что 13 января праздники заканчиваются, и призвал почаще вспоминать изречения классиков русской литературы, в частности, Антона Чехова, который утверждал, что при встрече Нового года «нужно не радоваться, а страдать, плакать», так как «чем новее год, тем ближе к смерти». Как сообщает ТАСС, высказывание писателя глава правительства процитировал на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже», - вспомнил он слова Антона Чехова.

«На этой оптимистической ноте я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года», - заключил Медведев.