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Найдена самая дорогая усадьба России

Самой дорогой усадьбой в Центральном федеральном округе России стало домовладение в Тверской области за 429 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Афанасий-бизнес» со ссылкой на рейтинг портала недвижимости ЦИАН.

За эти деньги покупателю предлагают трехэтажный терем площадью 800 квадратных метров. Объект расположен в охраняемом поселке на Ленинградском шоссе рядом с «министерством гостеприимства» — ГлавУпДК при МИД России (Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса).

На участке в 65 соток также есть гостевой дом, финская и русская бани, теплый гараж для техники, домик для отдыха в 120 «квадратов», причал на берегу реки, незамерзающий пруд, закрытый 15-метровый бассейн, зимний сад, а также зона для барбекю и бар. Во всех домах проложены коммуникации, в частности, полы с подогревом, встроена бытовая техника. В коттеджах есть кинотеатры, джакузи и другие развлечения, передает «Лента.ру».