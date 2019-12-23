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Елизавета II благословила принца Гарри и Меган Маркл на выход из королевской семьи

13.01.2020 20:53|ПсковКомментариев: 0

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые объявили о решении освободить позиции старших членов королевской семьи, сообщает Reuters.

Об этом она заявила по итогам экстренного семейного собрания в свете беспрецедентного решения герцогов Сассекских.

«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в молодой семье», — заявила королева Великобритании.

Она отметила, что при этом королевская семья предпочла бы, чтобы они оставались «членами Королевской семьи на полный рабочий день», но в семье уважают и понимают их желание жить более независимой жизнью, «оставаясь при этом ценной частью» монаршей семьи, передает Газета.ру.

Источник: Псковская Лента Новостей
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